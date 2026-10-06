Премьер Болгарии отказался задействовать статью 5 устава НАТО из-за атаки в море

Болгария не будет применять 4-ю и 5-ю статьи Североатлантического договора после атаки дронов на два торговых судна в ее исключительной экономической зоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Замглавы Пентагон...
- На здании Росстат...
- АЛ Фадеев: помимо ЕГ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым