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Царьград

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Профессор Лю Вэньфэй: новая миссия в Российской академии наук

Профессор Лю Вэньфэй: новая миссия в Российской академии наук

Профессор Лю Вэньфэй, кавалер ордена Дружбы, стал иностранным членом Российской академии наук. Он считает это звание выше наград, и видит в этом признание его заслуг в изучении русской литературы.

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