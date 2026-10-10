В Харьковской области подразделение колумбийских наёмников, действующих в составе ВСУ, отказалось выполнять приказ о штурме и покинуло занимаемые позиции, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
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И что их ВСУ даже и не расстреляли? Или у них сегодня такое добро на вес золота!