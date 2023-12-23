Интерьер квартир в стиле "Провинциальный шик", который многое говорит о владельцах

Когда приходишь к кому-то в гости, по квартире и интерьеру можно многое узнать о владельце. Иногда становится ясно, что пришёл к настоящему безумцу.
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