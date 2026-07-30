"Ждет ответочка": японцы делают Киеву предостережение. Patriot не спасут

Владимир Зеленский 28 июля встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. В ходе беседы в Белом доме первый попросил предоставить Киеву 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства к этой зиме.
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