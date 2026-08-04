Блогерша из Индонезии расплакалась от счастья, узнав, что поедет в Россию (ФОТО)

Индонезийская блогерша и студентка Ангелиха Черилин (Чеха) узнала, что прошла отбор на Международный фестиваль молодёжи (МФМ), который пройдёт в сентябре в Екатеринбурге, и расплакалась от счастья прямо на видео, которое набрало почти 3 миллиона просмотров в социальной сети Instagram*.