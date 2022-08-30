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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

Рейс из Нижневартовска в Самару запустят в сентябре

Авиакомпания Utair запустит с 21 сентября прямой рейс между Нижневартовском и Самарой. По данным Росавиации, маршрут будет субсидироваться за счет бюджетов двух регионов (по 25% с каждой стороны), сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

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