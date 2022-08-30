Рейс из Нижневартовска в Самару запустят в сентябре

Авиакомпания Utair запустит с 21 сентября прямой рейс между Нижневартовском и Самарой. По данным Росавиации, маршрут будет субсидироваться за счет бюджетов двух регионов (по 25% с каждой стороны), сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.