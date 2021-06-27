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В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 20 538 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 451 291, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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