В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 20 538 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 451 291, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.