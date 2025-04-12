«Мы маленькие звезды, сделанные из углерода»: астроном КФУ о космосе и лунных экспедициях

О том, почему обсерватория имени Энгельгардта – лучшее место для космической геодезии, зачем китайцам спутниковая антенна в Казани и как ученые Татарстана способствуют экспедициям на Луну, в День космонавтики «Татар-информу» рассказал профессор кафедры астрономии КФУ Юрий Нефедьев.