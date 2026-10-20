Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Страсбурге, Франция, 17 октября 2026 года © Kai Pfaffenbach/ReutersВо Франции около 3 тысяч торговых точек были разграблены или разгромлены в ходе беспорядков, последовавших за протестами.