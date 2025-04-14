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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Platts: добыча нефти ОПЕК+ в марте оказалась рекордной за восемь месяцев

Platts: добыча нефти ОПЕК+ в марте оказалась рекордной за восемь месяцев

Страны ОПЕК+ в марте показали максимальный за восемь месяцев уровень добычи нефти — показатель превысил 41 млн баррелей в сутки, но Россия и Саудовская Аравия произвели меньше своих квот, сообщило агентство Platts (входит в S&P Global).

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