Астраханская полиция задержала рыбака с электроудочкой и отчиталась о 96 случаях незаконной ловли за неделю

На протяжении последней недели сотрудники Волго-Каспийского управления Росрыболовства зафиксировали 96 случаев нарушения законодательства на водных объектах Астраханской области, среди которых 10 случаев имели признаки уголовных преступлений.
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