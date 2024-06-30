Reuters: в результате серии взрывов в Нигерии погибли 18 человек

Террористы-смертники в городе Гвоза в Нигерии устроили взрывы на свадьбе, похоронах и в больнице. Погибли 18 человек, ранены как минимум 30, сообщило Reuters со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
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