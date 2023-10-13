В Пхеньяне назвали частью пропаганды США сообщения об использовании ХАМАС оружия КНДР

Информация, в соответствии с которой боевики радикального палестинского движения ХАМАС якобы использовали оружие, произведенное в КНДР, во время атаки на Израиль, не имеют оснований и относятся к пропаганде США, направленной против северокорейского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии