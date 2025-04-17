Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск «Север» эффективно выявляют и уничтожают военные объекты, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии