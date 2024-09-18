Появилось видео задержания членов женской исламистской ячейки Хизб ут-Тахрир аль ислами*. «Татар-информ» сообщал, что задержанных участниц международной террористической организации доставили сегодня утром в Вахитовский суд Казани, чтобы избрать им меру пресечения.
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