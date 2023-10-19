На МЦД-2 вновь изменится расписание

Валерий Ребров

Ремонт путей это хорошо,но почему отменяю электрички в утреннии часы,после 5 утра,например подольск- нахабино которые уже в 6 утра идут? Например подольск- нахабино с остановкой на красном строителе в 6.20 и 6.32, из за этого румянцевская электричка будет идти битком