С 21:50 до 05:10 21-25 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2.
На МЦД-2 вновь изменится расписание
Комментарии
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Валерий Ребров
Ремонт путей это хорошо,но почему отменяю электрички в утреннии часы,после 5 утра,например подольск- нахабино которые уже в 6 утра идут? Например подольск- нахабино с остановкой на красном строителе в 6.20 и 6.32, из за этого румянцевская электричка будет идти битком
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4 час.
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