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Финалист шоу «Голос. Дети» Галиуллин: моим педагогом по вокалу была мама

Финалист шоу «Голос. Дети» Галиуллин: моим педагогом по вокалу была мама

Финалисту шоу «Голос. Дети» Саиду Галиуллину до победы не хватило всего 2,8% голосов. Юный певец из Казани продемонстрировал на проекте филигранную технику исполнения и заразительную бодрость духа, которые привели зрителей в восторг.

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