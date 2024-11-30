Финалист шоу «Голос. Дети» Галиуллин: моим педагогом по вокалу была мама

Финалисту шоу «Голос. Дети» Саиду Галиуллину до победы не хватило всего 2,8% голосов. Юный певец из Казани продемонстрировал на проекте филигранную технику исполнения и заразительную бодрость духа, которые привели зрителей в восторг.