Призывавшего к экстремизму жителя Челябинской области обвинили в госизмене

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Жителя Челябинской области, оказывавшего финансовую помощь военной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, обвинили в госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
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