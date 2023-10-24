В Новосибирске заработала сеть магазинов нового формата

Компания Х5 Group объявила об открытии сети магазинов «Чижик». Сеть магазинов сниженных цен «Чижик» открылась в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, сообщили в пресс-службе компании «Х5Group».
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