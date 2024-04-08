О нестандартной продукции (с 08.04.2024 - 17.04.2024 года).

´>На территории Республики Беларусь с 08.04.2024 - 17.04.2024 года выявлена продукция, несоответствующая установленным требованиям:Виноград сушеный ´Шигани´, изготовитель: ООО ´AZAMAT ESTERN TRADE´, 140400, Самаркандская область, Джамбайский район, Самарканд МФ Й, улица - шоссе Ташкент - Самарканд, д.
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