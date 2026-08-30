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Jo Malone — аромат который одобряют герцогини

Jo Malone — аромат который одобряют герцогини

Есть ароматы, которые заявляют о себе раньше человека. А есть те, что остаются на коже почти шепотом — морской солью, сухим шалфеем и древесным теплом.

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