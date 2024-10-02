Путин рассказал о новых назначениях участников СВО

Путин: 4 участника «Времени героев» будут работать в администрации президента Участники программы «Время героев» получили работу в органах власти, четверо из них будут работать в администрации президента России.
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