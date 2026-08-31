Колумбия: Виа Панамерикана была полностью закрыта вблизи сектора Эль-Эстречо муниципалитета Эль-Патия, департамент Каука, по состоянию на утро после нападения бывших диссидентов ФАРК на военную базу, в результате которого 30 августа были ранены три мирных жителя и один солдат.