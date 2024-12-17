17 декабря 2024 года – последний день для подачи заявления на патентную систему налогообложения

Межрайонная ИФНС России № 32 по Свердловской области напоминает индивидуальным предпринимателям о необходимости подать заявление на переход на патентную систему налогообложения (ПСН) до 17 декабря 2024 года.
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