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Газета.ру

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Жена бизнесмена Дмитрия Маликова опубликовала фото в розовом бикини

Жена бизнесмена Дмитрия Маликова опубликовала фото в розовом бикини

Жена бизнесмена Дмитрия Маликова показала фигуру в бикини. Модель Анастасия Толстая-Маликова позировала в розовом купальнике на шезлонге.

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