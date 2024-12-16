Со вчерашнего дня из Омска в Екатеринбург начал ездить электропоезд «Финист». Время в пути от начальной до конечной точки - 12 часов (столько же, сколько в обычном плацкарте или купе).
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Со вчерашнего дня из Омска в Екатеринбург начал ездить электропоезд «Финист». Время в пути от начальной до конечной точки - 12 часов (столько же, сколько в обычном плацкарте или купе).