Американский холдинг State Street выплатит $7,5 млн из-за нарушения санкций

Дочерняя компания бостонского холдинга State Street, предоставляющего финансовые услуги, выплатит около $7,5 млн для урегулирования ситуации с обвинением в нарушении связанных с РФ санкций в 2016–2020 годах, написала 26 июля The Wall Street Journal.
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