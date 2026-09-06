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Регионы России

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New York Times: Украина потеряла $1,2 млрд на коррупции при закупках оружия в 2024 году

New York Times: Украина потеряла $1,2 млрд на коррупции при закупках оружия в 2024 году

Расследование выявило системные нарушения в работе украинского агентства оборонных закупок. Частыми злоупотреблениями стали регулярная переплата за вооружения, заключение сделок через посредников вместо прямых контрактов с производителями, а также присуждение заказов компаниям, ранее не выполнявшим условия договоров или замешанным в коррупционных скандалах.

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