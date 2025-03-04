Юрист Сергеев: упрощение допуска газовщиков в квартиру дает лазейки мошенникам

Инициатива по упрощению допуска газовщиков в квартиру, которую обсуждают в Госдуме, несет в себе опасности, предупредил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев в беседе с агентством "Прайм".