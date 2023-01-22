Блицкриг — с «Леопардами» и «Цезарями» — будет сломлен

© AFP 2023 / Andre Pain Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии Собравшиеся вчера на базе США в германском Рамштайне — вне зависимости от того, как называется эта встреча представителей полусотни стран, входящих в антироссийскую армейскую коалицию, — обсуждали план начала полномасштабных военных действий против нашей страны.