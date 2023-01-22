Заноза

13 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Narvalroz Евгений
    Грибков-отсосиновиков не хотят они покушать?Александр Роджерс...
  • Иван Петров
    а крестоносцы на Чудском озере провалились, потому что были на Леопардах, а они слишком тяжелыеБоррель: «Наполео...
  • radiofree RF
    Враг украины Зеленский и прочие ублюдки, которые уничтожают Украину в интересах запада.Кто-то до сих пор...

Блицкриг — с «Леопардами» и «Цезарями» — будет сломлен

Блицкриг — с «Леопардами» и «Цезарями» — будет сломлен

© AFP 2023 / Andre Pain Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии   Собравшиеся вчера на базе США в германском Рамштайне — вне зависимости от того, как называется эта встреча представителей полусотни стран, входящих в антироссийскую армейскую коалицию, — обсуждали план начала полномасштабных военных действий против нашей страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх