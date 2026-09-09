В Волгодонске годовалый ребёнок выпал из окна и попал в реанимацию

В Волгодонске годовалый малыш выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент случился 8 сентября. Ребёнок находился в квартире, расположенной на втором этаже.
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