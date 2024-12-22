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В следующем году выйдет умная колонка Apple HomePod с 7-дюймовым дисплеем и поддерж...

В следующем году выйдет умная колонка Apple HomePod с 7-дюймовым дисплеем и поддерж...

В следующем году выйдет умная колонка Apple HomePod с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой ИИСовместимостью с набором функций Apple Intelligence обзаводится всё более широкий круг устройств Apple, и в следующем году он охватит новую версию умной колонки HomePod, которая обзаведётся 7-дюймовым дисплеем и процессором A18, как сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники.

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