В следующем году выйдет умная колонка Apple HomePod с 7-дюймовым дисплеем и поддерж...

В следующем году выйдет умная колонка Apple HomePod с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой ИИСовместимостью с набором функций Apple Intelligence обзаводится всё более широкий круг устройств Apple, и в следующем году он охватит новую версию умной колонки HomePod, которая обзаведётся 7-дюймовым дисплеем и процессором A18, как сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники.