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ИА Регнум

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Песков не стал комментировать критику Овечкина из-за предвыборного видео

Песков не стал комментировать критику Овечкина из-за предвыборного видео

В Кремле отказались комментировать критику в адрес российского хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России».

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