Гросу: «ВСМ расследует решения об амнистии пожизненно осужденных»

Высший совет магистратуры инициировал проверку деятельности судей, принявших те или иные решения по делу об освобождении заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в результате злоупотребления законом об амнистии, заявил спикер парламента Игорь Гросу в пятницу в эфире программы Punctul pe Azi.