Гросу: «ВСМ расследует решения об амнистии пожизненно осужденных»

Высший совет магистратуры инициировал проверку деятельности судей, принявших те или иные решения по делу об освобождении заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в результате злоупотребления законом об амнистии, заявил спикер парламента Игорь Гросу в пятницу в эфире программы Punctul pe Azi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии