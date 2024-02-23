Telegraph: Британия неудачным пуском ракеты подала РФ «тревожный сигнал»

Неудачный пуск ракеты Trident должен послужить для Великобритании «тревожным сигналом», заявил в статье для британской газеты The Telegraph «Британия становится все более беззащитной — и Путин это знает» полковник армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
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