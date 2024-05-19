Колумнист американского Atlantic Азизи заявил, что президент Ирана Раиси погиб

Колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи заявил в ночь на понедельник, 20 мая, что президент Ирана якобы погиб в результате крушения вертолета в горах, однако официальных заявлений на этот счет не поступало.
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