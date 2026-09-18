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ТАСС

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Путин указал на обновление в РФ аэропортовой инфраструктуры

Путин указал на обновление в РФ аэропортовой инфраструктуры

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Аэропортовая инфраструктура планомерно обновляется в России, с 2021 года в строй было введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзалов.

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