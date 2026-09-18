Путин указал на обновление в РФ аэропортовой инфраструктуры

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Аэропортовая инфраструктура планомерно обновляется в России, с 2021 года в строй было введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым