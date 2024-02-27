Байден заявил, что не знал о планах Трампа также посетить южную границу США

Джо Байден, президент Соединенных Штатов, заявил о том, что он не знал, что его возможный соперник на предстоящих президентских выборах, бывший глава американского государства Дональд Трамп посетит границу США и Мексики в тот же день, что и он сам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии