В Дигорском районе Северной Осетии сотрудники полиции и общественники провели Урок мужества для кадетов

Урок мужества, организованный председателем Совета ветеранов ОМВД Виталием Хадзиевым и специалистом по воспитательной работе ОРЛС младшим лейтенантом полиции Мариной Гатиевой был проведен в стенах Дигорского райотдела.
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