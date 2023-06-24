Аргументы и Факты

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МЧС перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов в Москве

МЧС России перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов с Красной площади.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима КТО на территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов.

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