Театр абсурда
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Театр абсурда

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По поводу решения России исключить талибов из запрещённого списка и последствиях

По поводу решения России исключить талибов из запрещённого списка и последствиях

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Путину доложили, что пора исключать талибов* из списка запрещённых организаций.

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