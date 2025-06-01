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Картаполов раскрыл истинные цели подрыва моста в Брянской области

Картаполов раскрыл истинные цели подрыва моста в Брянской области

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сделал резонасное заявление о недавнем подрыве моста в Брянской области.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Какие. Переговоры. Это. Терроризм. Сколько. Можно. Сопли. На. Кулак. Наматывать Нас. Бьют. По. Морде. А. ВЫ. Говорите. О. Срыве. Переговоров. О. Какой. То. Политике. Надо. Ударить. По. ГРУ. Может. Подумают. Если. Нет. То. По. Банковой
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