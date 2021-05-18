В правительство Украины ввели более преданных Зеленскому людей

В предвкушении траншей МВФ Владимир Зеленский решил «избавиться от балласта»: министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.
В предвкушении траншей МВФ Владимир Зеленский решил «избавиться от балласта»: министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.
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