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«Сан-Антонио» прервал антирекордную серию из 18 поражений в матче с «Лейкерс»

«Сан-Антонио» в пятницу взял верх над «Лейкерс» со счетом 129:115, что позволило техасцам прервать худшую в истории клуба серию из 18 поражений.

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