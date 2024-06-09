Замгубеернатора Тюменской области и бизнесмен задержаны в Москве

В Москве по подозрению во взятке задержаны крупный тюменский чиновник и бизнесмен. О задержании заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и бизнесмена из Тюмени Алексея Гоцыка сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
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