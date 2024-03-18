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Парламентская газета

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Конкурентоспособность российских ювелирных изделий хотят повысить

В Минфине предлагают установить добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом отечественных ювелирных изделий, предназначенных для экспорта в страны, которые не входят в ЕАЭС, при условии нанесения на них двухмерного штрихкода.

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