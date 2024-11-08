Костылева исполнила три квада в произвольной на юниорском Гран-при России в Красноярске, Двоеглазова упала с лутца, но сделала каскад с тулупом

Сегодня фигуристки представили произвольные программы. Костылева исполнила тройной аксель с ошибкой на приземлении, четверной тулуп, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Призер Олимпиады-2024 в стрельбе кореянка Ким Е Джи стала первым в истории амбассадором Tesla в Корее
- Меган Дюамель о российских фигуристах, сменивших гражданство: «Они должны тренироваться в той стране, которую решили представлять»
- Аделия Петросян прыгнула четверной тулуп и тройной аксель в произвольной программе на Гран-при России
Свежие комментарии