Бездомный мужчина жестко избил петербуржца на Пушкинской после распития спиртного

В Центральном районе Петербурга местный житель решил пропустить стаканчик в компании бомжа. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которой бездомный атаковал оппонента и сильно избил.
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