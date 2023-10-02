Вице-президент УЕФА Нильссон извинился за предложение о допуске юношей из РФ

Первый вице-президент УЕФА, руководитель Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон выразил сожаления, что его позиция по допуску юношеских национальных команд Российской Федерации была воспринята неправильно.
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